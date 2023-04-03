Kaito Seya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito Seya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kaito Seya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaito Seya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.