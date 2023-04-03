Kaito Seya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito Seya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaito Seya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaito Seya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaito Seya 23 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀨谷 海斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaito Seya Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kaito Seya'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaito Seya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaito Seya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaito Seya şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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