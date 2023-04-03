Kaito Tsuchiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito Tsuchiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaito Tsuchiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaito Tsuchiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaito Tsuchiya 12 Mayıs 2006 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 土屋 櫂大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaito Tsuchiya Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kaito Tsuchiya'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaito Tsuchiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaito Tsuchiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Frontale U18
Kaito Tsuchiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaito Tsuchiya şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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