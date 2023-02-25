Kaiyu Mao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaiyu Mao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaiyu Mao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaiyu Mao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaiyu Mao 10 Ocak 1991 tarihinde Shenyang, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 毛开宇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaiyu Mao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaiyu Mao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kaiyu Mao'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaiyu Mao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaiyu Mao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaiyu Mao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaiyu Mao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında SY Dongjin

31 Aralık 2012 yılında TJ Teda

16 Şubat 2013 yılında SY Shenbei

31 Aralık 2013 yılında TJ Teda

1 Ocak 2014 yılında YC Helanshan

31 Aralık 2014 yılında TJ Teda

4 Ocak 2015 yılında NMG Zhongyou

28 Şubat 2018 yılında HLJ Lava Spring

25 Şubat 2021 yılında CC Yatai

Kaiyu Mao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaiyu Mao şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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