Kaiyuan Tan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaiyuan Tan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaiyuan Tan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaiyuan Tan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaiyuan Tan 19 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 谭凯元 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaiyuan Tan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaiyuan Tan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaiyuan Tan'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaiyuan Tan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaiyuan Tan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaiyuan Tan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaiyuan Tan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında GuaZ FC Res.

1 Ocak 2019 yılında Guangdong

1 Ocak 2020 yılında GuaZ FC Res.

20 Temmuz 2020 yılında GuaZ FC

1 Şubat 2022 yılında GuaZ FC Res.

31 Ağustos 2022 yılında GuaZ FC

31 Ocak 2023 yılında RCD Espanyol B

Kaiyuan Tan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaiyuan Tan şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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