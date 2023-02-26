Kajally Drammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kajally Drammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kajally Drammeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kajally Drammeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kajally Drammeh 10 Ekim 2003 tarihinde Bundung şehrinde doğmuştur. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kajally Drammeh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kajally Drammeh'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kajally Drammeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kajally Drammeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kajally Drammeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kajally Drammeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2022 yılında Cape Town City

Kajally Drammeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kajally Drammeh şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Kajally Drammeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gambiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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