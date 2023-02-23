Kajetan Szmyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kajetan Szmyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kajetan Szmyt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kajetan Szmyt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kajetan Szmyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kajetan Szmyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kajetan Szmyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kajetan Szmyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kajetan Szmyt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kajetan Szmyt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kajetan Szmyt 29 Mayıs 2002 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kajetan Szmyt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kajetan Szmyt Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 12 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Kajetan Szmyt'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kajetan Szmyt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kajetan Szmyt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kajetan Szmyt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kajetan Szmyt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2019 yılında Warta Poznań

3 Şubat 2020 yılında Gornik Polk.

31 Temmuz 2020 yılında Warta Poznań

11 Şubat 2021 yılında Nielba

30 Haziran 2021 yılında Warta Poznań

26 Temmuz 2021 yılında Gornik Polk.

31 Aralık 2021 yılında Warta Poznań

Kajetan Szmyt kimdir

Kajetan Szmyt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kajetan Szmyt şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Warta Poznań

Kajetan Szmyt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 24 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Kajetan Szmyt nereli

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