Kaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaka 23 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Itamar Domingos Costa Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaka, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Kaka'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Parnahyba-PI

3 Mart 2022 yılında Fluminense-PI

22 Nisan 2022 yılında 4 de Julho-PI

13 Mayıs 2022 yılında Fluminense-PI

25 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

11 Kasım 2022 yılında Fluminense-PI

Kaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaka şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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