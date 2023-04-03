Kaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaka 16 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kauan Carneiro Da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kaka'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Şubat 2023 yılında Karvina U19
Kaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaka şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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