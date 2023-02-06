Kaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaka 16 Ocak 2002 tarihinde Itapetinga şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Antônio de Oliveira Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Kaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaka'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2021 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Kaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaka şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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