Kakalak böceği insanların korkulu rüyası olduğu için internette sıkça araştırılıyor. Peki Kakalak böceği nedir? Neden olur? Özellikleri nelerdir? İlacı nedir? Bu böcekten nasıl korunulur? Hastalık bulaştırır mı? Tüm cevaplar haberimizde...

KAKALAK BÖCEĞİ NEDİR?

Hamam böceği türleri içinden en sık rastlanan kakalak böceği, kapalı mekânlarda sıklıkla rastlanan ve bakterilerin çoğalmasına sebep olan bir haşere türüdür. Kakalak Böceği Nasıl Yok Edilir? Sorusuna en güzel cevap ise yapılacak olan jel ya da sıvı ilaçlamadır. Ama bu ilaçlamanın Kakalak Böceği Nasıl Yok Edilir? Kapsamına ilaçlama firmaları tarafından yapılması gerekir. İlaçlama uygulamaları esnasında kullanılacak olan tüm ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve işlemlerin uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Kakalak böcekleri hamam böcekleri ile aynı özellikleri taşırlar. Sarımsı ve kahverengi renkleri bulunur. Hamam böcekleri sert kabukludur. Bundan dolayı da zor ölürler. Kakalak Böceği Nasıl Yok Edilir? Kapsamında mutlaka profesyonel bir destek alınmalıdır. kakalak böcekleri ilaçlama yapılmadan yok edilmesi mümkün olmayan bir haşere türüdür.



Pis ortamları seven bu haşere mikroplu bir böcektir. İnsanların yemediği ve yediği her madde ile beslenir. Geceleri aktif şekilde gezerler ve gündüzleri de dinlenirler. Yiyeceğin ve sıcağın bol şekilde görüldüğü kabalaklar, lavabo diplerinde, banyoda, mutfakta sıklıkla gözükür. İnsanlara birbirinde farklı hastalıkları bulaştıran bu zararlılardır. Bulaşıcı hastalıkların başında alerjik reaksiyonlar, mantar rahatsızlığı, gıda zehirlenmesi, atrax, pnomoni, dizanteri, verem, grip ve astım gelir.

KAKALAK BÖCEKLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kakalak böceği özellikleri, diğer haşereler gibi hızlı bir şekilde yayılan kakalak böceği ile mücadelede en etkili yöntem firmalarca yürütülen mücadele teknikleridir. Kakalak böceği özellikleri sıralanacak olursa;

Kakalak böceği hamam böceği ailesinin bir üyesidir.

Kahverengi ve sarımsı renkleri bulunmaktadır.

Her ne kadar uçamasalar da kanatları mevcuttur. Ayrıca başlarında iki adet de anten bulunur.

Vücutlarının dışındaki kabuk oldukça serttir ve çok zor ölürler.

Etkin bir mücadele sürdürülmezse bu böcekleri yok etmek mümkün değildir. Böcek ilaçlama hizmetinin ise uzman ekiplerce yapılması son derece önemlidir.

Kakalak böcekleri daha çok geceleri aktiftir. İnsanların yediği ve yemediği tüm besinler onlar için bir beslenme aracıdır.

Oldukça pis ortamlarda bulundukları için ise hastalık bulaştırma ve yayma konusunda sağlığa olumsuz etkileri de oldukça fazladır.

KAKALAK BÖCEĞİ TÜRLERİ NELERDİR?

Kakalak böceği türleri, kakalak böceği bir hamam böceği türü olup yeryüzünde ortalama 4000 türü bulunan bir böcek türüdür. Halk arasında birçok isimle adlandırılırlar. Kalorifer böceği, Amerikan hamam böceği, oryantal hamam böceği gibi haşere türleri de aslında birer kakalak türü mahiyetindedir. Bilim adamlarınca 300 milyon öncesine kadar bulunan kakalak böceği fosilleri kakalak böceklerinin çok büyük evrimler geçirmediğini, sadece farklılaşarak farklı isimler aldığını kanıtlamıştır.

KAKALAK BÖCEĞİNDEN NASIL KORULUNUR?

Kakalak böceğinden kurtulmak için ilaçların ve ilgili firmanın Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekir. Uzmanlar tarafından yapılacak ilaçlama ile Kakalak böceğinden kurtulma şansınız vardır. Kakalak böcekleri hamam böcekleri ile aynı özellikleri taşıyor. Sarımsı ve kahverengi renkleri olan Kakalak böceği sert kabukludur. Bundan ötürü de zor ölür. Kakalak böcekleri ilaçlama yapılmadan yok edilmesi mümkün olmayan bir haşere türüdür.

KAKALAK BÖCEĞİ HASTALIK BULAŞTIRIR MI?

Pis ortamları seven bu haşere mikroplu bir böcek olan Kakalak böceği, insanların yemediği ve yediği her madde ile beslenir. Geceleri aktif bir biçimde gezen Kakalak böceği gündüzleri de dinlenir. Yiyeceğin ve sıcağın bol bir biçimde görüldüğü kabalaklar, lavabo diplerinde, banyoda, mutfakta sıklıkla rastlanır. İnsanlara birbirinde farklı hastalıkları bulaştıran bu zararlılardır. Bulaşıcı hastalıkların başında mantar rahatsızlığı, alerjik reaksiyonlar, atrax, gıda zehirlenmesi, dizanteri, pnomoni, grip, verem ve astım gelir

KAKALAK BÖCEĞİ İLACI VAR MI?

Kakalak böceği için jel veya sıvı ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçlama uygulaması kapalı ve açık olan her alanda gerçekleştirilir. İlaçlama için bakanlık tarafından onay alan firmaların tercih edilmesi önemlidir. Amatör bir biçimde yapılacak olan mücadeleler bu haşereleri yok olmasını sağlamayacağı gibi maddi zararlarında ortaya çıkmasına neden olur.