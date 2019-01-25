Kakaolu Muhallebili Kek nasıl yapılır? Kakaolu Muhallebili Kek tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıya yarışacağı günün yemeği ‘ Kakaolu Muhallebili Kek’ oldu. Günün yemeğinin açıklanmasıyla izleyiciler Kakaolu Muhallebili Kek nasıl pişirilir? Kakaolu Muhallebili Kek için hangi malzemeler gerekli? Kakaolu Muhallebili Kek nasıl pişirilir?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte Kakaolu Muhallebili Kek malzemeleri ve Kakaolu Muhallebili Kek tarifi...

Muhallebili Kakaolu Kek Malzemeleri

Kakaolu Kek için Malzemeler

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı un

1 su bardağı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Muhallebi için Malzemeler

500 ml. süt

1 adet yumurta sarısı

1 silme yemek kaşığı un

1 silme yemek kaşığı buğday nişastası

1 adet küçük muz

½ su bardağı toz şeker

½ su bardağı beyaz çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

Kakaolu Muhallebili Kek Yapılışı

Kek için;

Bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri iyice çırpın.

Üzerine süt ve ayçiçek yağını ilave edip çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı eleyerek çırptığınız karışıma ilave edip bir spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru karıştırın.

Hazırladığınız kekin yarısını yağladığınız 25 cm’lik kare cam fırın kabınıza dökün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15–20 dakika pişirin.

Muhallebi için;

Muzu küçük bir kapta bir çatal yardımıyla ezin.

Muhallebi için olan beyaz çikolata ve tereyağı hariç bütün malzemeleri bir tencereye alın ve iyice karıştırın.

Ardından ocağa alın ve orta ateşte bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

Muhallebiniz hazır olunca ateşten alın ve içerisine beyaz çikolata ve tereyağını ekleyip, karıştırın.

Fırından çıkan kekinizin üzerine yuvarlak küçük bir kalıpla delikler açın ve hazırladığınız muhallebiyi dökün.

Muhallebinizin üzerine kalan kek harcını da dökün ve muhallebili katmanın üzerine iyice yayın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin. Hafif soğuyunca servis edin.