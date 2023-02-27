Kakeru Funaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kakeru Funaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kakeru Funaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kakeru Funaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kakeru Funaki 13 Nisan 1998 tarihinde Nara, Nara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 舩木 翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kakeru Funaki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Kakeru Funaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Kakeru Funaki'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kakeru Funaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kakeru Funaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kakeru Funaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kakeru Funaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2020 yılında Júbilo Iwata

31 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2021 yılında SC Sagamihara

31 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Kakeru Funaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kakeru Funaki şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Kakeru Funaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U23 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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