Kakhaber Kakashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kakhaber Kakashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kakhaber Kakashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kakhaber Kakashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kakhaber Kakashvili 26 Haziran 1993 tarihinde Sokhumi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da კახაბერ კაკაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kakhaber Kakashvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Kakhaber Kakashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kakhaber Kakashvili'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kakhaber Kakashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kakhaber Kakashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kakhaber Kakashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kakhaber Kakashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tskhinvali

1 Şubat 2014 yılında Metalurgi R.

20 Ocak 2015 yılında Chikhura

12 Temmuz 2016 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2017 yılında Gostaresh FC

1 Ocak 2018 yılında FC Merani

1 Ocak 2019 yılında WIT Georgia

12 Ağustos 2019 yılında Pars Jam

14 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında FC Merani

1 Ocak 2021 yılında Shukura

1 Ocak 2023 yılında FC Gagra

Kakhaber Kakashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kakhaber Kakashvili şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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