Kakhaber Meshveliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kakhaber Meshveliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kakhaber Meshveliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kakhaber Meshveliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kakhaber Meshveliani 14 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da კახაბერ მეშველიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kakhaber Meshveliani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kakhaber Meshveliani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kakhaber Meshveliani'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kakhaber Meshveliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kakhaber Meshveliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kakhaber Meshveliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kakhaber Meshveliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Zestaponi

10 Ocak 2015 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2018 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2019 yılında Samgurali

1 Ocak 2022 yılında Shukura

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Kakhaber Meshveliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kakhaber Meshveliani şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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