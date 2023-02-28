Kakhramon Bakhodirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kakhramon Bakhodirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kakhramon Bakhodirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kakhramon Bakhodirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kakhramon Bakhodirov 7 Ağustos 1988 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Кахрамон Баходиров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kakhramon Bakhodirov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kakhramon Bakhodirov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kakhramon Bakhodirov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kakhramon Bakhodirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kakhramon Bakhodirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kakhramon Bakhodirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kakhramon Bakhodirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında Mash'al

1 Temmuz 2015 yılında Sogdiana

12 Şubat 2018 yılında AGMK Olmaliq

1 Temmuz 2018 yılında FK Buxoro

24 Ocak 2019 yılında Shurtan Guzar

1 Temmuz 2019 yılında FK Andijon

1 Ocak 2021 yılında FK Buxoro

29 Temmuz 2021 yılında Mash'al

17 Şubat 2022 yılında FC Yangier

30 Temmuz 2022 yılında FK Turon

Kakhramon Bakhodirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kakhramon Bakhodirov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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