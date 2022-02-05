Kalantor ne demek, TDK'ya göre Kalantor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalantor ne demek? Kalantor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalantor kelimesi. Peki kalantor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalantor nedir, kalantor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALANTOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalantor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kalantor kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kalantor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gösterişi seven, varlıklı kimse



KALANTOR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şimdi herkes bizi harp, zafer ganimetlerine boğulmuş kalantorlar sanıyor.

