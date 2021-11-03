Kalantorca ne demek, TDK'ya göre Kalantorca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalantorca ne demek? Kalantorca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalantorca kelimesi. Peki kalantorca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalantorca nedir, kalantorca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALANTORCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalantorca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kalantorca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalantor gibi, kalantora yaraşır bir biçimde

