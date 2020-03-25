Kalaşnikoflu saldırıda yaralanan kişi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

ADANA'da otomobilinde 4 kişinin Kalaşnikoflu saldırısına uğrayarak yaralanan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Cüneyt Aksüt (33), 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 15 Mart Pazar günü sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişi, ellerindeki Kalaşnikofla Cüneyt Aksüt'ün otomobilini taradı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Aksüt, kanlar içinde kalırken, saldırganlar ise otomobil ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Aksüt, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda, şüphelilerin kaçtığı otomobil Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki boş arsada terk edilmiş halde buldu. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Aydın T. Bayram T. Süleyman T. ve Barış D., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayda kullanılan 2 Kalaşnikof marka tüfek, 4 şarjör ve 113 mermi de ele geçirildi.

CİNAYET NEDENİYLE HUSUMETLİ OLDUKLARINI İDDİA ETTİLER

Şüpheliler, sorgularında Cüneyt Aksüt ile daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle husumetleri olduklarını öne sürdü. Sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun Bakım Ünitesi'nde 10 gündür tedavisi devam eden Aksüt, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA