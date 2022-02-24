Kalaycı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kalaycı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kalaycı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kalaycı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kalaycı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kalaycı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalaycı Maaşları

Kalaycı maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Kalaycı maaşı 7950_TL, En yüksek ise 10550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalaycı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.01

Meslek Adı :

Kalaycı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Bakır kapları pasa ve dış tesirlere karşı korumak üzere kalay ile kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalaycı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalaylanacak bakır kap içine belirli miktarda tuzruhu dökmek, b) Maşaya kıstırdığı üstübüyü tuzruhu içine batırarak kaynaklanacak satıhları silmek,

c) Tuzruhu ile silinen kabı yardımcı işçiye vererek ince ıslak kum ile ovdurmak,

d) Temizlenen kabı kontrol edip düşme ve vurma neticesinde meydana gelen şekil bozukluklarını tespit etmek,

e) Tespit ettiği bu kısımları örs üzerinde veya zeminde çekiç ve tahta tokmak kullanarak düzeltmek,

f) Kap üzerindeki delik kısımları kaynak ile kapatmak,

g) Hazır olan kabı kömür ile yanan ocak üzerine yerleştirip kıskaç ile tutup çevirerek tavlamak,

h) Tavlanan kabın yüzlerine toz nişadır serpmek,

i) Çubuk kalayı kaba temas ettirerek eritip, eriyen kalayı pamukla yayarak bütün yüzeye dağıtmak,

j) Kalaylanan kabı soğumaya bırakmak,

k) Kapları kalaylandıktan sonra su içinde yıkayarak temizleyebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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