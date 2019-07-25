Kalaycı: “Şehrin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, birim müdürleriyle birlikte çalışma alanlarını gezerek bilgiler aldı.

Başkan Kalaycı, şehrin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle saha çalışmalarında önemli bir yol kat ettik. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz adeta şehri nakış nakış işleyerek çalışmalarını sürdürüyorlar. İhtiyaç duyulan bölgelere öncelik vererek asfalttan kaldırıma, yol yapım çalışmasından aydınlatma ve iyileştirme çalışmalarına kadar ekiplerimiz gece- gündüz demeden çalışıyorlar. Söz verdiğimiz gibi bu kadim şehri hep birlikte yöneteceğiz. Çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor. Allah'ın izniyle Karaman'da girmediğimiz mahalle, unutulmuş hiç bir sokak bırakmayacağız" dedi.

Kalaycı, çalışma alanlarını gezerken kendisine ilgi gösteren çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İHA