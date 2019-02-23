Kalaycılıkla geçen bir ömür

Sivas'ta 60 yıldır kalaycılık mesleği ile uğraşan Hacı Korkmaz çırak olarak başladığı mesleğini yaşı ilerlemesine rağmen sürdürüyor. Unutulmaya yüz tutan mesleğini iş azlığına rağmen yaşatmaya çalışan Korkmaz bakır kapları harlı ateşte kumlama yapıp temizliyor.

Evli ve 5 çocuk babası Hacı Korkmaz (69) Pulur Mahallesi'ndeki dükkanında 60 yıldır kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Sivas'ta kalaycılık yapan son iki ustadan biri olan Korkmaz Türk kültürünün bir parçası olan kalaycılık mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde iş azlığına rağmen dükkanına gelen Korkmaz, sayısı az olan müşterilerinin bakır kaplarını harlı ateşte kumlama yaparak temizliyor. Zahmetli olmasına rağmen bakır kapları özenle kalaylayan Korkmaz, gelişen teknolojiye rağmen işini severek yapıyor.

Çırak yetişmemesi nedeniyle Korkmaz mesleğinin kendilerinden sonra yok olacağını belirterek, "9 yaşında bizim bir komşumuz vardı beni buraya getirdi. O zaman başladıktan sonra devam ettim. Önceden olsaydı günlük çırak olmak için bir sürü çocuk geliyordu ana şimdi bir tane gelmiyor. Geçmişte meslek ilerideydi. Bir bakırcının yanında en az 3-4 kişi çalışıyordu. Ama şimdi bir kişiye yetmiyor. Krom, alüminyum ve porselen çıktı. Bu işe ihtiyaç kalmadı" dedi.

Meraklı olanların bakır kaplarını kendilerini getirdiğini ifade eden Korkmaz, "Annesinden, babasından hatırası olanlar bakır kaplarını buraya getiriyor. Hatıra olması için gelip buraya kalaylatıp geliyor. Bizim zamanımız da geçti. Artık burada oyalanıyoruz. Bakır zaten yapmıyoruz. Yapsan çünkü satamıyorsun." diye konuştu.

Korkmaz, kalaycılığın beceri istediğini ve meşakkatli bir iş olduğunu da söyledi.

Kaynak: İHA