Kalbe "komando tekniği" operasyonu... Türkiye'de yalnızca 50 kişiye uygulandı

36 yaşındaki Yeşim Tığlı öylesine gittiği hastane randevusunda kalp yetmezliği olduğunu öğrendi. Ameliyata alınması gereken hastanın kalp kapakçığının dar olduğunun anlaşılması üzerine doktorlar 'komando tekniği' verilen uygulama ile ilk önce dar alanı genişletilerek yamalarla desteklendi ardından hasta ameliyat edildi.

"BU KALP BANA SAĞLIĞIMI, ZOR GÜNLERİMİ HATIRLATIYOR"

Yaşadığı olayları ve geçirdiği kalp operasyonunu anlatan Yeşim Tığlı, “İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde bana teşhis konuldu. Doktorum sadece 3 yerde ameliyat olabileceğimi söyledi. Annemde de mitral kapak yetmezliği bulunuyordu ve operasyon geçirmişti. O esnada aynı hastalığın bende de olduğunu bilmiyordum. Ameliyata girerken Prof. Dr. Burak Onan bana neler yapacaklarını anlattı. Bir süre tereddütte kaldım ama eşim ‘Burak Hoca bu ameliyatı yapar. İyi olacaksın’ dedi. Onun da hislerine ve desteğine güvendim. Kalbim şimdi biraz daha sesli çalışıyor; saat gibi. Ama diyorum ki ‘İçimde tıkır tıkır çalışan, sağlam bir kalp var.’ Bu kalp bana, sağlığımı, zor günlerimi hatırlatıyor." şeklinde konuştu. Tığlı, operasyona girmeden önce korku dolu anlar yaşadığı için çocuklarına veda mektubu yazdığını, operasyonun başarılı geçmesinin ardından mektubu kimse görmeden yırtıp attığını söyledi.

OPERASYON HEM DÜNYA'DA HEM DE TÜRKİYE'DE NADİR GERÇEKLEŞİYOR

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Onan, bu operasyonun hem Türkiye hem de Dünya'da nadir olarak gerçekleştiğini, bu teknik ile Türkiye'de yalnızla 50 kişinin tedavi olduğunu söyledi. Onan, "Kapak yetmezliklerinde kapağı yerleştirdiğimiz bölüm bazı hastalarda dar oluyor. Eğer bu teknik ile ameliyatı gerçekleştirmezsek hastaların sıkıntıları belli bir ölçüde devam eder. Bu nedenle darlık olan hastalarda genişletilme yapılarak kapağın yerleştirilmesi gerekiyor. Halk arasında minyon olarak nitelendirdiğimiz vücut tipine sahip hastalarda genellikle bu darlık görülüyor." ifadelerini kullandı.