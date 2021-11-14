Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta eğlenceli anlar yaşanırken şarkıcı Kalben'in konuklar arasında yer alması kendisine karşı olan ilgiyi de artırdı. Birçok kişi ünlü ismin biyografisini merak ederek öğrenmek istedi. Bu kapsamda internet arama motorlarında Kalben kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalben gerçek adı ne? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte o soruların cevapları...

KALBEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kalben Sağdıç 17 Ocak 1986 yılında İskenderun'da dünyaya gelmiştir. 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile müzikle ilgilenmeye başlayan Kalben, 14 yaşında da ilk gitarını almıştır. İkinci el bir Santana olan bu gitar, Kalben'in müzik hayatına atılmasında önemli bir rol oynamıştır. 17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007 yılında mezun olan Kalben, çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yaptı. Buradan da 2011 yılında mezun olan Kalben, anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Bir süre Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başlayan Kalben, sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Şarkıcı, Ankara'da ve İstanbul'da nadiren de olsa müzik yapmaya ve küçük çaplı konserler vermeye devam etti.

KALBEN GERÇEK ADI NE?

Sanatçı Kalben hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de isminin gerçek olup olmadığıdır. Sanat camiasında birçok kişi takma isim kullandığında dolayı Kalben'in de kullanmış olabileceği düşünülüyor ancak Kalben, sanatçının gerçek ismidir. Tam adı ise Kalben Sağdıç'tır.

KALBEN'İN KARİYERİ VE ALBÜMLERİ

Stüdyo Albümleri

Kalben (2016)

Sonsuza Kadar (2017)

Kalp Hanım (2020)

Eski Yeniler (2021)

EP'leri

Aşk Çeşmesi (2019)

Single'ları

Geri Dönme' (Cem Adrian ile birlikte) (2018)

'Yaşamak Var Ya' (2018)

'Kuşlar' (2018)

'Günaydın' (2019)

'Perişahı'nın Kızı' (2020)

'Kahveyi Kavururlar' (2020)

'Yüksek Yüksek Tepeler' (2021)

'Robot Kozmonot' (ft. Teoman) (2021)

'Şanssız Mücadeleci' (2021)

'Ne Güzel Yerlerin Var' (2021)

'Robot Kozmonot (Karakter Remix)' (2021)

'Bilmiyor İçim' (2021