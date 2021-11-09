'Kalbimin tek sahibine' şarkısını söyleyen Diagne'ye İrem Derici'den yanıt gecikmedi!

Galatasaray’ın tecrübeli golcüsü Mbaye Diagne gece yarısı sosyal medya hesabı Instagram’da canlı yayın açtı. Evinin banyosunda yayın açan Diagne’nin atkı, bere ve güneş gözlüklü kombiniyle İrem Derici’nin 'Kalbimin tek sahibine' şarkısını seslendirmesi dikkat çekti.

"NE YAPIYORSUN GÜL BAHÇEM?"

Futbolcunun bu hareketi karşısında İrem Derici ise Twitter hesabından Diagne’nin o görüntülerini paylaşarak "Ne yapıyorsun gül bahçem?" yazması takipçilerini güldürdü

CEVAPLARI OLAY OLUYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Twitter kullanıcılarından birinin "Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin" şeklinde attığı tweet'e yanıt veren İrem Derici herkesi şaşırtmıştı.

Kendisi hakkında atılan 'çirkin' tweet'i karşısında sessiz kalmayan Derici, "A.. salağı 4 gündür Kapadokya’dayım ben" demişti.