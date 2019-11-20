Kalbin tercümanı: EKG

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji servisi, kardiyoloji yoğun bakımı ve anjiyo ünitesi çalışanlarına, kalbin tercümanı olan Elektrokardiyogram (EKG) çekme ve değerlendirmede gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandırmak için eğitim semineri verildi.

Seminerde, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taner Şeker EKG kardiyoloji servisi çalışanlarına, EKG testiyle, kalbin elektrik iletisinin fizyolojisini açıklayabilmeleri, EKG çekiminin tüm aşamalarını bilmeleri. normal EKG "yi tanıyabilmeleri, en sık görülen EKG tanılarını ayırt edebilmeleri, EKG değerlendirmeyi sistematik bir yaklaşımla açıklayabilmeleri için detaylı bir sunum yaptı.

Acil servislere sık başvuru sebebi olan göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma gibi şikayetlerle kendini belli eden acil kalp hastalıklarının tanısının koyulmasında EKG'nin önemli bir yer tuttuğunu belirten Dr. Taner Şeker, Aritmi denilen kalp ritmindeki düzensizliklerde, kalp kusurlarında, kalp kapakçıklarında ortaya çıkabilecek sorunlarda, koroner arter hastalığı denilen, kalpte tıkanmış veya daralmış damarlarla ilgili problemlerde, ani bir şekilde ortaya çıkan kalp krizinde, daha önce ortaya çıkmış kalp krizi durumlarında EKG'nin kullanıldığını kaydetti.

EKG'nin kalbin tercümanı olduğunu kaydeden Dr. Şeker, " EKG sonucunda dakikada 60-100 arasındaki tutarlı kalp ritmi aranır. Kalp, bu değerlerden daha yavaş veya daha hızlı atıyor ise bu durum kalp sağlığı hakkında birçok ipucu verebilir. EKG kalbin atış hızı, kalbin ritmi, kalp krizi, kalbe giden oksijen ve kan ve kalpteki yapısal anormallikler hakkında bilgi verebilir" dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümü, 30 koroner yoğun bakım yatağı, 94 servis yatağı, 5 koroner anjiyografi ünitesi, 21 günübirlik servis yatağı ile Adana ve çevre illere, ileri tıbbi teknoloji ve uzman sağlık kadrosuyla dünya standartlarında hizmet sunuyor.

Kaynak: İHA