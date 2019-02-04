Kalbine yenik düşen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı

Burhaniye ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Sabri Oduncu, askeri törenle ebediye uğurlandı.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 66 yaşındaki Sabri Oduncu kurtarılamadı. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Oduncu için askeri tören yapıldı. Kocacami'deki cenaze namazını Müftü Hacı Öz kıldırdı. Askerlerin omuzlarında cenaze aracına konan Oduncu'nun cenazesi Geriş Kabristanı'na defnedildi. Oduncu, gazi arkadaşları ile birlikte törenlerde yer alıyordu.

Kaynak: İHA