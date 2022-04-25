Kaldırım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaldırım İşçisi görev tanımı nedir, Kaldırım İşçisi ne iş yapar, Kaldırım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaldırım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaldırım İşçisi Tanımı;

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Kaldırım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaldırım İşçisi Maaşları

Kaldırım İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaldırım İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaldırım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.04

Meslek Adı :

Kaldırım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kum veya hazırlanmış yataklar üzerine parke taşı, beton blok, tuğla ve bordür taşı döşeyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaldırım İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tesviye ipini uzunlamasına germek, parke veya diğer döşeme malzemesini yerine koymak ve bir çekiçle üzerine vurmak,

b) Gerekirse döşeme malzemesini kesip şekillendirmek,

c) Tesviye latası kullanarak döşemenin seviyesini kontrol etmek ve döşeme malzemesi arasına sıcak katran veya çimento şerbeti dökmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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