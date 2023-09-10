Kaldırım taşıyla genç kızın yüzünü yaralayan şüpheli yakalandı

Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrenicisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kaldırım taşıyla genç kızın yüzünü yaralayan şüpheli yakalandı

Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrenicisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül saat 15.30 sıralarında 10.sınıf öğrencisi M.N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşına yanlarına gelen bir grup erkek tarafından sözlü tacizde bulunulmuştu. Ç.İ. isimli genç, M.N.K ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti. Bunun üzerine çıkan kavgada darp edilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darp etmişti. O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K.'nın yüzüne gelmiş, 5 dişi de kırılan genç kızı hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın yüzüne, tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.'nin kesilen kulağına da dikiş atılmıştı.

Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, O.A.A.'nın, M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü öğrenildi. Şüpheli şahıs O.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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