Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, İstanbul'dan memleketleri Kastamonu'ya giden Ahmet Selam (66) idaresindeki 55 TH 186 plakalı otomobil Safranbolu ilçesinde Kireç kuyusu mevkiinde kaldırıma çarparak takla atarak yan yattı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Selam ile birlikte, yeğeni İbrahim Saraç (17) yaralanırken, diğer yeğeni Şaban Öztürk ise yara almadan kurtuldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA