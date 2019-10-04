Kaldırımda bebeği ile bekleyen babaya araba çarptı

Bursa’da vicdansız sürücünün kaldırımda bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp metrelerce havaya uçurdu. Baba ve bebeğin metrelerce öteye fırlama anları kameralara böyle yansıdı.

Bursa’da meydana gelen kazada evine gitmek için kaldırımda kucağında bebeğiyle bekleyen babaya, bu sırada süratle gelen bir minibüs çarptı. Aracın çarptığı baba ve kucağındaki bebeği metrelerce öteye fırladı. Minibüsün çarptığı baba ve bebeğinin metrelerce öteye fırlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Baba ve bebeği hastaneye kaldırılırken kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri inceleme başlattı.