Kaldırımda eşiyle taksi beklerken otomobilin çarptığı Zeynep Tuğçe, öldü

BURSA'da, kaldırımda bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile taksi beklerken otomobilin çarptığı Zeynep Tuğçe Deniz Çelik (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki akşam, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. İş çıkışı buluşup, bir süre AVM'de vakit geçiren Zeynep Tuğçe Deniz Çelik ile eşi Yasin Çelik, evlerine gitmek için kaldırımda taksi beklemeye başladı. Bu sırada Bursa yönüne giden O.T. (31) yönetimindeki 16 CFY 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Bir otomobil firmasının genel müdürünün asistanı olanı Çelik yaralandı.

Çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi'ne kaldırılan bir yıllık evli Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan eşi Yasin Çelik, sinir krizleri geçirdi.

Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü O.T. ise çıkarıldığı nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak ceazevine gönderildi.

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DHA