Kaldırımda ilerleyen motosiklet, yayaya çaptı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kaldırımda motosikletiyle ilerleyen kurye, yayaya çarptı. Yaralanan kurye ve yaya, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Çankaya ilçesi Esat Caddesi'nde meydana geldi. Kurye Eren K. (18), yönetimindeki 54 YT 459 plakalı motosikletle trafikte ters yöne girdi. Bunun üzerine Eren K., motosikletiyle kaldırımda ilerlemeye başladı. Eren K. yönetimindeki motosiklet, bu sırada evinin önünde taksiden inen Victoria Voronika'ya (45) çarptı. Kazada, motosiklet sürücü Eren K. ile Voronika yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

BARİYERLERE VURUP TAKLA ATTI

Yenimahalle ilçesinde ise aynı saatlerde yaşanan bir kazada, Anadolu Bulvarı'nda Kuzey Çevre Yolu yönüne giden 06 GE 6414 plakalı otomobil, Gimat Alt Geçidi'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çaptı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, çevre sakinlerin tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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DHA