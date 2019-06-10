Kaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldü

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu minibüsü, önce ağaca ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Apartman duvarına çarparak duran minibüs ile duvar arasında sıkışan İsmail Kırıştıoğlu (54), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Münzeviler Caddesi üzerinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 06 J 0875 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce ağaca, ardından kaldırıma çıkarak yürüyen İsmail Kırıştıoğlu'na çarptı. Hızını alamayan minibüs, ağacı devirip apartman duvarına çarparak durdu. Kırıştıoğlu ise minibüs ile apartman duvarı arasında sıkıştı.

SIKIŞTIĞI YERDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerince çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden Kırıştıoğlu'nu çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Kırıştıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, kaza yerini emniyet şeridiyle kapattıktan sonra, toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırdı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından Kırıştıoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde kısa süreli şok geçiren minibüs sürücüsü C.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA