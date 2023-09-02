Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti

Adana'da kaldırım üzerinde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti

Adana'da kaldırım üzerinde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yeri önünde kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'a (42) motosikletle gelen ve kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.

Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırı sonucu Taşkıran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşkıran, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Taşkıran, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken Taşkıran'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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KAYNAK: İHA

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