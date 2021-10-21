Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü ne iş yapar, Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Tanımı;

kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaldırma taşıma raylı sistem tavan vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Maaşları

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 4.780 - TL’dir. En düşük Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.870 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Ne İş Yapar?

Rıhtım Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü mesleğinin meslek kodu 8343.31 olarak belirlenmiştir



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