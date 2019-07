Kale Grubu 62. yılında 141 çocuğu sünnet ettirdi

Kale Grubu'nun 62. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, firmanın temellerinin atıldığı Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen sünnet törenleriyle başladı.

2016'da hayatını kaybeden Türk sanayiinin duayenlerinden İbrahim Bodur'un, 27 Temmuz 1957'de temellerini attığı Kale Grubu'nun 62. kuruluş yıl dönümü ve geleneksel Seramik Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çan ilçesinde kurulu Kale Seramik Fabrikalarındaki törene Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Eski TBMM Genel Sekreteri ve Kale Grubu Yönetim Kurulu üyesi Vahit Erdem, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Yozgat Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kale Grubu Üst düzey yöneticileri, Kale Seramik Çalışanları ve Çan halkı katıldı. Kuruluşundan bu yana 15 bin 500 çocuğun sünnetinin gerçekleştiği fabrikalarda bu yıl Yozgat Yerköy tesislerinde 41 çocuk, Çan'da 100 Çocuk sünnet ettirildi. Bu yılki sünnet ettirilen çocuklar ile birlikte 15 bin 641 çocuğun sünnet ettirildiği Kale Grubu'nda sünnet olan çocuklara Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafından çeyrek altın, tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Tören de ayrıca 5 yıldan 60 yıla kadar fabrikaya hizmet etmiş çalışanlara kıdem ödülü verildi. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay yaptığı konuşmasında "Yaşamın güzelliği, doğruluğu, anlamı, tadı, tuzu paylaşmaktan geçer" derler. Ne mutlu bize ki gelenekselleşen Seramik Bayramlarımızda bunun tadına varıyor; doğduğumuz topraklarda geleneklerimizi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sünnet törenleri de her yıl aksatmadan gerçekleştirdiğimiz geleneklerimizden biri; Seramik Bayramlarımızın olmazsa olmazı. Üç neslin bir arada çalıştığı Çan tesislerimizde, kurulduğumuz günden bu yana toplamda 15 bin 500 çocuk sünnet oldu. 1960'lı yıllarda Çan'da yapılan yağlı pehlivan güreşleri ile başlayan spor müsabakaları geleneğimiz de sürüyor. Ne mutlu ki bu sene de şölen havasında geçen bir dizi müsabakanın sonunda kazananları ödüllendirdik. Dile kolay Kale Grubu bugün 62 yıllık bir çınar. Aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25 olduğu ülkemizde nadir köklü şirketlerinden olabilmeyi başardığımız için Allah'a hamd ediyorum. İbrahim Bodur'dan devraldığımız kurucu değerlerimiz doğrultusunda her zaman insanı önceliklendirerek ülkenin kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağlamak için bu topraklara yatırım yapmayı sürdürdük. Sosyal dokuyu korumak, doğduğumuz yeri doyduğumuz yer yapmak için çaba gösterdik. Türkiye için doğru modelin bölgesel kalkınmayı teşvik etmek olduğuna inandık; Çan'dan Erzurum'a, Mardin'e, Isparta'ya, İzmir'e, Mersin'e, Yozgat'a uzanan yatırımlar yaptık. Oluşturulan bu değeri hep birlikte büyüttük, geliştirdik. Bugünlere hep birlikte ulaştık. Devraldığımız bayrağı daha da yukarılara taşıma gayretiyle sizlerle ve bize inanan, desteğini esirgemeyen Kale Ailesi'nin dostlarıyla ilerliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, hızlı değişimin getirdiği ve buna adaptasyon gerektiren bir ortamda sağlam bir zeminde tutunmanın önemi bir kez daha öne çıkıyor. Zamanın ruhunu iyi okumak, değişime hazırlıklı olmak ve seçimlerimizi bilinçli farkındalıkla yapmak önemli olan. Gelecekte de var olmak için her şirket kendi içine dönerek varoluş amacını, kuzey yıldızı vizyonunu ve bu yolda çıkacak değerleri belirlemeli. Değişen dünya düzeninde sürdürülebilir başarı ve kurumsal sürekliliğin en önemli ve kopyalanamaz kaynağı hiç şüphesiz, "insan'. Biz de Kale Grubu olarak, bir yandan yeni teknolojilere yatırım yaparken, diğer taraftan insanı her zaman merkeze koyuyoruz. Bizim için başarının tek kriteri hiçbir zaman yalnızca karımızı artırmak olmadı. Önceliğimiz aynı zamanda çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapmak, Türkiye'nin geleceğinde yeni başarı hikâyeleri oluşturmak için zemin hazırlamak, kazandığımızı toplumla paylaşarak sorumlu ve duyarlı liderlik sergileyen bir şirketler grubu olmak için çabalamak oldu. Biz hep şuna inandık. Zander'in ifadesi ile "Başarı; servet, ün ve güç demek değildir. Çevremde ne kadar parlayan göz olduğuyla ilintilidir." Değişim sürecinde başarıya giden yol zorlu ve hiç bitmeyecek kadar uzun. Bunun için hep birlikte aynı hedef doğrultusunda çalışmalı, yüzümüzü aynı yöne çevirmeliyiz. Aristoteles'in dediği gibi, "Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür." Biz de, hep birlikteyken birey olarak olduğumuzdan daha büyüğüz. 62 yıllık köklü bir sanayi grubunun temsilcileri olarak, bizimle birlikte aynı yolda yürüdüğünüz; değer verip, aklınızı, kalbinizi ve emeğinizi Kale Grubu'nun gelişimi için adadığınız için bugün kıdem ödülü alan tüm arkadaşlarıma ve hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir aile olarak Kale Grubu'nu geleceğe taşıma motivasyonuyla, inancımızı kaybetmeden, sanayicilik vasfımızı yitirmeden, büyümeyi sürdürmeliyiz. Bizler en iyisini yapmak, birlikte yapmak, ahlaki yapmak, geleceğin yetkinliklerini bugünden kazanmak, yapılmayanı yapmak zorundayız. Bunu başarabilecek büyük bir aileyiz. Bugün burada kıdem ödülü alan ve Grubumuzda 25, 30, 35, 40 yılını tamamlayan çalışma arkadaşlarımız var. Ben onları Kale'nin kökleri; Grubumuza yeni katılan genç arkadaşlarımızı da kanatlarımız olarak görüyorum. İnanıyorum ki köklerimizden aldığımız güçle, geleceğe kanat açacağız. Üç kuşaktır bu grubun büyümesi için alın teri döken herkese müteşekkirim" şekline konuştu.

