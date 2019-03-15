Kale, Harun Tekin’e emanet

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesi Harun Tekin'e emanet.

Sarı-lacivertli ekipte Harun Tekin, Sivasspor maçı ile ligde 8 maç sonra formasına kavuştu. Ligde en son 17'nci haftada Antalyaspor maçında görev alan Harun, 26. haftada Kadıköy'de kaleyi koruyan isim oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal, haftalardır kalede görev yapan Volkan Demirel'i ise yedek soyundurdu.

Kaynak: İHA