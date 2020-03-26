Kale Kolejleri çevrimiçi eğitimde güvenin adresi olmayı sürdürüyor!

Kale Okulları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Azak, Kale Kolejleri'ndeki Online eğitimleri denetledi. Bahir Azak, deneyimlerini aktararak çevrimiçi eğitim noktasında Kale Kolejlerinin gelişimine katkıda bulundu.

"HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞA KARŞI TEDBİR ALINMIŞTIR"

Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak, “ Yapılan tüm çalışmalar gelecek nesillerimiz için. Bu süreç çocuklarımızın eğitimini etkilememesi için tüm önlemler alındı. 30 Nisan'a kadar kesintisiz Kale Schools Online Education devam edecektir. 30 Nisan'dan itibaren hafta sonu dahil 7 gün telafi eğitimi verilecektir. 09.00 -16.10 arası mevcut dersler devam edecek, 16.30 -19.30 arası ise yüz yüze telafi eğitimi ile Corona Virüs tatili eğitim açığı giderilecektir. Kale Okulları her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini almıştır” diye ifade etti.