Kale Okulları yatırımlarına durduraksız devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde bir çok şirket yatırımlarını durdurmuş , hatta kurumlarını kapatma kararı almışken; Kale Okulları yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu hafta Tuzla'da Tasarım Teknolojisi lisesi ile 24. şubesinin açılışını yapan Kale Okulları büyüyen bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı. Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın "1 milyon yazılımcı istihdamı yapacağız." sözünden sonra hemen çalışmalara başlayan Kale Okulları yetkilileri Tuzla'daki Teknoloji Lisesinin, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü 12.05.2020 tarihli yazısı ile açılış onayını aldı. Böylelikle Pandemi nedeniyle 1 kişiyi bile işsiz bırakmayan kurum yeni istihdamlar yaratmanın gururunu yaşıyor.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahir Azak konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu zor süreçte milletimizin yanındayız, elimizden geleni eksik etmeden istihdama katkı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecini yönetme liderliğine güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın mili duruşunu benimsiyoruz ve her daim devletimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Yeni kurumumuz inşallah birçok kişiye ekmek kapısı olacak. Mezun olan öğrencilerimiz ise öncelikle vatanına sonra ailesine katkı sağlayacak. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun." dedi.