Kale ona emanet! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Vodafone Park'ta düzenlenen 'Bırakmam Seni' kampanyasından sonra morallerin yüksek olduğu Beşiktaş galibiyete odaklanmış durumda. Loris Karius'un sözleşmesinin feshedilmesinden sonra ilk 11 için Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na şans doğdu. Sergen Yalçın'ın kaleyi genç eldiven Utku'ya emanet edeceği düşünülüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemleri Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Zorlu mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 44, Antalyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR
Mücadele'nin ev sahibi Beşiktaş'ta golcü futbolcu Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan NKoudou'nun maça yetişmesinin ise zor göründüğü belirtiliyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak
KALE UTKU'YA EMANET
Loris Karius'un sözleşmesinin feshedilmesinden sonra ilk 11 için Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na güveninin tam olduğunu ve öz kaynak' felsefesiyle hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın kalesi yetenekli genç eldiven Utku Yuvakuran'a emanet edilecek
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