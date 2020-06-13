Kale ona emanet! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemleri Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Zorlu mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 44, Antalyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR



Mücadele'nin ev sahibi Beşiktaş'ta golcü futbolcu Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan NKoudou'nun maça yetişmesinin ise zor göründüğü belirtiliyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak

KALE UTKU'YA EMANET

Loris Karius'un sözleşmesinin feshedilmesinden sonra ilk 11 için Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na güveninin tam olduğunu ve öz kaynak' felsefesiyle hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın kalesi yetenekli genç eldiven Utku Yuvakuran'a emanet edilecek

