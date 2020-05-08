Kaleci Ogün:“Kısa sürede form tutarız"

Elazığ Belediyespor'un kalecisi Ogün Karakaya salgın nedeniyle memleketinde yeşil sahalara döneceği günü iple çektiğini, takım halinde antrenmana başlanmasıyla kısa sürede form tutacaklarını söyledi.

TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un tecrübeli file bekçisi Ogün Karakaya, liglere verilen arayı memleketinde yaptığı bireysel antrenmanlarla geçirdi.Liglerin başlayacağın tarihin belirlenmesinin ardından kulüpten Elazığ'a dönmek için haber bekleyen kaleci Ogün, takım halinde antrenmanlara başlayınca kısa sürede form tutacaklarını aktardı.

Salgının tüm dünyayı olduğu gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten Kaleci Ogün Karakaya , "Bu hastalık herkesi olduğu gibi biz sporcuları da olumsuz şekilde etkiledi. Şu anda öncelik insan hayatı ve bu hastalığın bir an önce bitirilmesi. Hayatın normale dönmesi en büyük temennim. Hastalığın daha geçmediğini unutmamalıyız. Önlemleri sonuna kadar uygulamalıyız. Sezon yarıda kaldığı andan itibaren antrenmanlarıma hocamızın verdiği program doğrultusunda düzenli olarak bireysel çalışmalarla devam etmekteyim. Ne kadar takım antremanı gibi olmasa da formumu korumaya çalısıyorum. Takım halinde çalışmalara başlayınca da kısa sürede form tutacağımızı düşünüyorum. Maçların oynanacağı haberini aldık, takımımızdan toplanmayla ilgili bilgilendirme bekliyoruz. En kısa sürede Elazığ'a gelip çalışmalara başlamak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA