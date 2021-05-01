Ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından Kalekim ne zaman halka arz olacak? Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak? soruları arama motorlarında çokça araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

KALEKİM NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs olduğu ve fiyat aralığının 13,75-14,75 TL olarak belirlendiği bilgisi verildi.

KALEKİM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

KALEKİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding'in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 4,5 milyon TL nominal bedelli 450 milyon adetlik A grubu hissenin de ek satışının gerçekleşebileceği belirtildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

Penta Teknoloji'de ise Gözde Girişim'e ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün'e ait 243.659 TL,

Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 2.756.809 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

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