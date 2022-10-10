Kalem Bölme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Bölme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kalem Bölme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kalem Bölme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Bölme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Bölme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Bölme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Bölme Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Bölme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kalem Bölme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Bölme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.27

Meslek Adı :

Kalem Bölme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem bölme makinesini kullanarak, kalemlerin, tam ortasından bölünmesi işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Bölme Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazır hale getirmek,

b) Bölme işlemi yapılacak olan kalemleri makineye yüklemek,

c) Bölme işlemini gerçekleştirecek testere körelmişse bilenmiş olanlarıyla değiştirmek,

d) Bölme işlemini gerçekleştirecek testereyi ve makineyi çalıştırmak,

e) Makine haznesinden birer, birer gelen kalemlerin tam ortasından dengeli bir şekilde bölünmesini sağlamak,

f) Bölme işlemi tamamlanan kalemleri kasalara koymak, bir sonraki işlem için ilgili kişiye teslim etmek,

g) Üretim ile ilgili kayıtları tutmak,

h) Makinede herhangi bir problem olması durumunda makineyi durdurarak gerekli müdahaleyi yapmak,

i) Makinenin günlük haftalık bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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