Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.29

Meslek Adı :

Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem folyo sarma makinesini kullanarak, astar katı atılmış olan kalemlerin çevresine folyo sarma, kaplama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazır hale getirmek,

b) Folyo sarma işlemi gerçekleştirilecek kalemleri makineye yüklemek,

c) Kaleme hangi desende folyo sarılacaksa folyoyu makineye bağlamak ve makinenin ısısını ayarlamak, d) Kalemlerin folyo ile sarılmasını sağlamak,

e) Folyo sarılan kalemleri gözle kontrol etmek,

f) Folyo sarılan kalemleri kasalara koymak, bir sonraki işlem için ilgili kişiye teslim etmek,

g) Üretimle ilgili kayıtları tutmak,

h) Üretimde veya makinede herhangi bir problem olması durumunda makineyi durdurarak gerekli müdahaleyi yapmak,

i) Makinenin günlük haftalık bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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