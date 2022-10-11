Kalem Lata Dizme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Lata Dizme İşçisi görev tanımı nedir, Kalem Lata Dizme İşçisi ne iş yapar, Kalem Lata Dizme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Lata Dizme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Lata Dizme İşçisi Tanımı;

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Kalem Lata Dizme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Lata Dizme İşçisi Maaşları

Kalem Lata Dizme İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Kalem Lata Dizme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Lata Dizme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.47

Meslek Adı :

Kalem Lata Dizme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lata haline gelen plakaları üretim sınıfına göre istifleyen ve son kurutma safhasında muhafaza edilmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Lata Dizme İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ham lata kalite kontrolden gelen lataları sınıflarına göre istiflemek,

b) İstiflenen malların kayıtlarını tutmak,

c) İstenildiğinde stok bilgilerini vermek,

d) Üretime girecek olan malları ayırmak, yönlendirmek,

e) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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