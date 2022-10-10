Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.28

Meslek Adı :

Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretilecek kalemin silgili olması halinde boyanmış kalemleri hiçbir işleme tabi tutmadan ilgili makineye yükleyerek makine vasıtasıyla uç açılmayacak tarafına silgi takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazır hale getirmek,

b) Silgi takma işlemi gerçekleştirilecek kalemleri makineye yüklemek,

c) Kaleme takılacak olan silgi ve yüzüğü (yuvarlak metal halka) makineye yüklemek,

d) Silgi takılacak kalemlere, makineyle baskı işlemi yapmak,

e) Silgi ve yüzüğün düzgün bir şekilde kaleme takılmasını sağlamak, her hangi bir problem olup olmadığını sürekli kontrol etmek,

f) Silgi takılan kalemleri kasalara koymak, bir sonraki işlem için ilgili kişiye teslim etmek,

g) Üretimle ilgili kayıtları tutmak,

h) Üretimde veya makinede herhangi bir problem olması durumunda makineyi durdurarak gerekli müdahaleyi yapmak,

i) Makinenin günlük haftalık bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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