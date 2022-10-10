Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.26

Meslek Adı :

Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem uç açma makinesini kullanarak kalem uçlarını açma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazır hale getirmek,

b) Kalem silgi işlemi gerçekleştirilecek kalemleri makineye yüklemek,

c) Makinede bulunan zımparaların temizliğini yapmak,

d) Zımparayı gerekiyorsa değiştirmek,

e) Kalemler bıçakla açılacaksa bıçak kontrollerini yapmak, körelmiş bıçakları bilenmesi için ilgili kişiye teslim etmek,

f) Makine haznesinden düşen kalemlere düzgün bir şekilde uç açma işleminin yapılması,

g) Uç açma esnasında kalem boyalarını, açılarını kırılma durumunda kalem ucunun küt olma durumunu sürekli kontrol etmek,

h) Kalemin ucunun küt, kırık veya merkezi kayık olmayacak şekilde standart boyda açılmasını sağlamak,

i) Ucu açılan kalemleri kasalara koyarak bir sonraki işlem için ilgili kişiye teslim etmek,

j) Üretim kayıtlarını tutmak,

k) Üretimde veya makinede herhangi bir problem olması durumunda makineyi durdurarak gerekli müdahaleyi yapmak,

l) Makinenin günlük haftalık bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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