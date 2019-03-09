Kalesini korumak isterken canından oluyordu

Zonguldak'ta Amatör Küme maçında Çaydamarspor ile Karamanspor maçında kafasını direğe çarpan kaleci yerde kaldı.

Zonguldak'ta Amatör Küme maçında Çaydamarspor ile Karamanspor takımları bugün Fener sahasında karşı karşıya geldi. Maçın 66. dakikasında Çaydamarspor'un 19 yaşındaki genç kalecisi Ömer Faruk Yerlikaya, kalesine gelen topu kurtarmak isterken kafasını direğe çarptı. Biranda kanlar içinde yerde kalan genç kaleciye ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı.

Sahada ilk müdahalesi yapılan genç kaleci Ömer Faruk Yerlikaya'nın dudağının yarıldığı öğrenildi. Dudağına tampon yapılan genç kaleci takımını yalnız bırakmak istemeyerek maça devam etti. Maçın ilerleyen dakikalarında kanaması devam eden genç kaleciye ambulans çağrıldı. 112 sağlık ekipleri kaleci Yerlikaya'yı sahadan alarak hastaneye getirdi. Yerlikaya'nın yerine Kemal Polat geçti.

Ömer Faruk Yerlikaya'nın dudağına dikiş atılarak kafasına aldığı darbeden dolayı 12 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan Karamanspor, Çaydamarspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: İHA