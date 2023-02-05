Kalidou Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalidou Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalidou Sidibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalidou Sidibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalidou Sidibe 28 Ocak 1999 tarihinde Montreuil şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalidou Sidibe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Kalidou Sidibe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kalidou Sidibe'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kalidou Sidibe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kalidou_sidibe/

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Kalidou Sidibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kalidou Sidibe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kalidou Sidibe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalidou Sidibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2017 yılında Toulouse B

22 Kasım 2018 yılında Toulouse

31 Ocak 2021 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2021 yılında Toulouse

23 Ağu 2021 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2022 yılında Toulouse

13 Ağu 2022 yılında Quevilly Rouen

Kalidou Sidibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalidou Sidibe şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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