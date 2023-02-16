Kalifa Kujabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalifa Kujabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalifa Kujabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalifa Kujabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalifa Kujabi 5 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalifa Kujabi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D1MON1OS s.r.l. yapmaktadır. Kalifa Kujabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Frosinone Calcio futbol takımında oynamaktadır. Frosinone Calcio takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kalifa Kujabi'nin Frosinone Calcio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kalifa Kujabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalifa Kujabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalifa Kujabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalifa Kujabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Aralık 2019 yılında Muravera

23 Temmuz 2021 yılında Torres

1 Temmuz 2022 yılında Frosinone

Kalifa Kujabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalifa Kujabi şuan Frosinone Calcio takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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